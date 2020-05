Cassino, inseguimento spericolato per le vie del centro: fermato un 29enne

Nella giornata di ieri, sabato 9 maggio, a Cassino, i militari della locale Stazione, nel corso di predisposti servizi per il controllo del territorio hanno tratto in traevano in arresto nella flagranza del reato di “Resistenza a P.U.” M.V., 29 del luogo, (già censito per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti).

L’uomo, alle ore 05.15 circa odierne, intercettato su Via Casilina all’altezza di un noto Centro commerciale a bordo della propria autovettura Fiat Panda, non si fermava all’alt impostogli dirigendosi verso il centro di Cassino. I militari, prontamente, si ponevano al suo inseguimento tra le vie del centro abitato che si protraeva per diversi minuti, con grave pericolo per la circolazione stradale, in quanto in diversi tratti la vettura inseguita procedeva anche contromano.

L’inseguimento terminava fuori del centro abitato con l’ausilio di altro equipaggio che chiudeva la strada. Nel corso di perquisizione personale e veicolare, il prevenuto veniva trovato in possesso di una siringa usata ed un fazzoletto sporco di sangue, il tutto sottoposto a sequestro unitamente all’autovettura utilizzata per la fuga. L’arrestato, espletate le formalità di rito veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.