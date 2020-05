Villa Ada, bambina si perde nel Parco: La Polizia Locale rintraccia la nonna

Oggi pomeriggio, sabato 9 maggio 2020, durante uno dei controlli predisposti nei parchi della Capitale per il rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica, una pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia Locale ha trovato una bambina, di soli 6 anni, che si era appena persa all’interno del parco di Villa Ada.

La piccola, impaurita, ha raccontato in lacrime di essersi allontanata con la propria bicicletta e di non riuscire più a ritrovare i suoi familiari. Gli agenti, dopo averla tranquillizzata, hanno allertato via radio le pattuglie presenti all’interno del parco che, dopo pochi minuti, hanno rintracciato la nonna, subito accompagnata dalla nipotina.

Passato lo spavento, i nonni hanno ringraziato gli agenti ed un applauso è partito spontaneo da parte delle persone che hanno assistito alla scena.