Si sono appena svolte nella giornata odierna, sabato 9 maggio 2020, le esequie del S.M. Capo Luca Morra, tragicamente deceduto nella giornata di lunedì 4 maggio mentre prestava servizio presso la Base Militare dell’Aeroporto di Ciampino.

I funerali, che hanno avuto luogo in forma strettamente privata vista l’ordinanza prevista dal nuovo decreto emanato per contenere la diffusione del Covid-19, hanno avuto luogo presso la chiesa di San Bruno a Colleferro alle ore 15.30.

In questi giorni sono stati numerosi i messaggi di cordoglio pervenuti in memoria dello sfortunato 44enne, appartenente all’8° reparto del genio dell’Aeronautica militare. Una scomparsa prematura che ha lasciato attoniti quanti lo conoscevano e lo hanno ricordato come una persona di grandi valori.

(IMMAGINE DI REPERTORIO)