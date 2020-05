“In vista della riapertura delle chiese al pubblico e della possibilità di celebrare nuovamente le Sante Messe, il Campidoglio ha accolto la segnalazione del Vicariato di Roma che ha chiesto di poter estendere le operazioni di sanificazione anche alle 337 parrocchie che fanno parte della Diocesi della Capitale. Una richiesta a cui il Campidoglio ha da subito risposto con piacere, anche mettendo in campo un accordo di collaborazione con l’Esercito Italiano per una nuova operazione straordinaria che partirà la settimana prossima.

Gli interventi saranno realizzati dai mezzi militari dell’Esercito in coordinamento con Ama. Saranno sanificate le aree esterne alle chiese e, qualora i parroci ne facciano richiesta, anche quelle interne dei luoghi di culto. Il liquido che sarà utilizzato è un prodotto naturale a base di enzimi, già utilizzato in questi giorni.

Questa nuova fase di pulizie si aggiunge alla maxi-operazione di igienizzazione di tutti i 52mila cassonetti di Roma, delle strade e delle aree sensibili (come quelle vicino a ospedali, farmacie, supermercati, fermate dei mezzi pubblici e stazioni ferroviarie) realizzata da Ama e dal Servizio Giardini di Roma Capitale dall’inizio dell’emergenza coronavirus”.

“Questo importante lavoro, fondamentale per contrastare il rischio di diffusione del Coronavirus, va avanti per garantire maggiore sicurezza ai tanti fedeli che torneranno a frequentare le chiese della città. Ringrazio come sempre le lavoratrici e i lavoratori di Ama, e l’Esercito Italiano che ancora una volta si è dimostrato pronto intervenire a tutela di tutti i cittadini”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

