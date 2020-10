Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 8 ottobre 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, giovedì 8 ottobre 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Nero a metà 2 – Verità nascoste – La resa dei conti

23:37 – TG1 60 Secondi

23:40 – Porta a Porta

01:15 – RaiNews24

01:40 – Che tempo fa

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Seconda Linea

23:45 – Una Pezza di Lundini

00:10 – Onorevoli Confessioni C’è vita oltre la politica

00:55 – Crazy Ex-Girlfriend – Perché la ex di Josh mangia carboidrati?

RAI 3

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La battaglia dei sessi Prima Visione TV

23:30 – La Grande Storia Doc Da Guernica a Dresda: la Guerra delle Bombe in Europa

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

RAI 4

21:20 – Elementary St 6 Ep 13

22:00 – Elementary St 6 Ep 14

22:39 – Elementary St 6 Ep 15

23:16 – The UnXplained St 1 Ep 5

23:57 – Ip Man 2

CANALE 5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – CHI VUOL ESSERE MILIONARIO

00:30 – X-STYLE

ITALIA 1

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – INTRECCIATI PER UCCIDERE

21:18 – LE IENE SHOW

01:05 – MIRACLE WORKERS: DARK AGES – PRIMO GIORNO DI LAVORO – 1aTV

01:30 – MIRACLE WORKERS: DARK AGES – CERCASI AIUTANTE – 1aTV

CANALE 20

20:36 – PLAYOFF EURO 2020: BOSNIA-IRLANDA DEL NORD

22:39 – THE ACCOUNTANT – 1 PARTE

23:06 – TG COM

23:11 – METEO

23:13 – THE ACCOUNTANT – 2 PARTE

01:09 – AMERICAN ODYSSEY – L’OFFERTA

RETE 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:44 – UN BACIO PRIMA DI MORIRE – 1 PARTE

01:15 – TGCOM

01:17 – METEO.IT

CINE 34

21:00 – AMORE A PRIMA VISTA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – AMORE A PRIMA VISTA – 2 PARTE

22:45 – L’AMICO DEL CUORE

00:30 – TUTTI POSSONO ARRICCHIRE TRANNE I POVERI

RAI MOVIE

21:10 – Cose nostre – Malavita

23:05 – London Boulevard

00:55 – Un ragionevole dubbio

02:15 – Movie Mag

02:40 – Anica – Appuntamento al cinema

PARAMOUNT CHANNEL

20:40 – Happy Days

21:10 – Il Dottor Dolittle

22:45 – Il Dottor Dolittle 2

00:30 – Sbucato dal passato

02:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

IRIS

21:00 – ARMA LETALE 4

23:38 – BANGKOK DANGEROUS

01:44 – INGANNI PERICOLOSI

TV8

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 28 Prima TV

21:35 – Sotto assedio – White House Down

00:00 – Name That Tune – Indovina la canzone Ep. 4

02:30 – Io vengo ogni giorno

TV9

21:30 – Gino cerca chef – 1^TV

22:55 – Gino cerca chef

00:25 – Airport Security Ireland

00:50 – Airport Security Ireland

01:15 – Airport Security Ireland

CIELO

20:45 – Affari di famiglia Le catene di Houdini

21:15 – Dalla Cina con furore

23:20 – Amore e sesso in Giappone

00:35 – Sex Life Ep. 5

LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

LA7 D

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – #aperistorie

01:20 – La mala educaxxxion

SPIKE

20:35 – Supernatural Destino Crudele

21:30 – Last Action Hero – L’ultimo grande eroe

00:00 – Spartacus – Sangue e sabbia Le Fosse Dell’Ade

01:00 – Spartacus – Sangue e sabbia Scontro All’ultimo Sangue

02:05 – Supernatural Croatoan

TOP CRIME

21:10 – BLUFF CITY LAW – EPIDEMIA AMERICANA – 1aTV

22:00 – BLUFF CITY LAW – IL BISOGNO DI SAPERE – 1aTV

22:55 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – COMPLICATO

23:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – EFFETTI COLLATERALI

00:40 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – CRIMINALE

GIALLO TV

21:10 – Vera

23:00 – I misteri di Brokenwood

00:55 – Law & Order A caccia di celebrita’

01:50 – Law & Order Suicidio assistito