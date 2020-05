Sul diario del Sindaco di Velletri, Orlando Pocci, vengono forniti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica che interessa il territorio comunale e sui provvedimenti che hanno impatto sui cittadini. Attualmente le persone positive al Covid-19 sono 25.

Velletri, sabato 9 maggio 2020

Oggi è la Festa dell’Europa, una ricorrenza più che simbolica, quell’idea di comunità solidale e coesa deve oggi dimostrare tutto il suo valore, un messaggio che deve arrivare ai giovani e che va rilanciato in ogni sede, le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella siano monito per tutti noi.

Si è registrato un nuovo caso positivo, nella tabella di riepilogo si vede l’andamento dell’epidemia a Velletri.

Grazie alla disponibilità della società che gestisce il servizio elettrico votivo, fino al 15 maggio 2020, gli uffici per i cittadini saranno aperti tutti i giorni, anche la domenica, dalle 8:30 alle 12:30, ringrazio per la sensibilità dimostrata a favore delle persone più anziane.

In questo primo week-end della Fase 2 raccomando a tutti la prudenza, principio da non dimenticare per non tronare ai giorni buoi che abbiamo lasciato alle spalle. Fate attenzione, indossate la mascherina e rispettate le distanze.

Tabella in galleria