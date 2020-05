Cervaro, aumenta la volumetria del suo immobile di 102 metri cubi: deferita

Ieri, a Cervaro, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, deferivano in stato di libertà una donna 54enne, residente nella provincia di Benevento poiché resasi responsabile del reato di “abusivismo edilizio”.

Ecco i fatti

La donna, in qualità di affittuaria di un immobile sito nel predetto Comune e risultato essere di proprietà della sorella 55enne (anch’essa residente nel beneventano), realizzava delle opere di ristrutturazione senza le previste autorizzazioni ed in assenza del previsto deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile, arrivando così ad aumentare la volumetria dell’abitazione in 102 metri cubi.

Nello specifico, le opere eseguite consistono nella realizzazione, sul preesistente terrazzo (realizzato con struttura in legno lamellare), di una cucina, un bagno ed un disimpegno mentre, al secondo piano, di una scala con struttura portante in legno lamellare e una pensilina in legno ancorata sulla scala stessa. Inoltre, al piano terra veniva riscontrato che il locale registrato come rimessa veniva invece arredato ed adibito a cucina/soggiorno ed era quindi mancante del previsto “cambio di destinazione d’uso”.

Nel medesimo contesto, i locali venivano sottoposti a sequestro ed affidati in custodia giudiziale alla deferita.