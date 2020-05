Come molti sapranno, dal 18 maggio riprenderanno le funzioni liturgiche. Firmato ieri il protocollo tra Cei e Governo.

Messa all’aperto a Colleferro

Le chiese più grandi sono in qualche modo facilitate nel permettere le funzioni in massima sicurezza, poiché basta rispettare la distanza tra i fedeli. In quelle più piccole potrebbe insorgere qualche problema, poiché non tutti avrebbero modo di partecipare, o quantomeno diventerebbe difficile far rispettare le distanze.

Per ovviare al problema, il parroco della chiesa di Santa Barbara di Colleferro, Don Luciano, ha scelto di mettere l’altare all’aperto, in modo da dire messa poco fuori il portone. Un’iniziativa apprezzata dai fedeli e che permetterà di fruire delle funzioni in maggiore sicurezza, rispettando sì il distanziamento sociale, ma di farlo oltretutto in un luogo aperto.

Importante che non si creino assembramenti. In tal modo, anche il mondo cattolico sta dunque lentamente tornando alla normalità.