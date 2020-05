Robot tagliaerba: cosa c’è da sapere sul più amato oggetto per la cura del giardino 

In Rete, su blog e forum di settore, non è difficile trovare classifiche e guide ai migliori robot tagliaerba e, in effetti, in molti casi questo tipo di oggetti si rivelano più pratici e comodi di tagliaerba manuali o cespugliatori per esempio quando si tratta di prendersi cura del prato, soprattutto se si è alle prime armi o si ha poco tempo a disposizione. Prima di acquistarne uno, però, vale la pena fare alcune considerazioni.

Anche e soprattutto in virtù del fatto che, se è vero che in commercio si trovano ormai anche modelli di robot tagliaerba abbastanza economici, la spesa rimane comunque ingente e decisamente superiore a quella da sostenere per l’acquisto di un utensile più tradizionale per tagliare l’erba. Vale la pena chiedersi insomma se l’ampiezza del proprio prato, per esempio, o il numero di volte in un anno in cui si utilizzerà il robot valgano davvero l’investimento. Chi abbia un po’ più di familiarità con l’argomento, tra l’altro, saprà bene che ci sono tanti fattori da cui dipende la perfetta rasatura del prato e che dovrebbero fungere da guida nella scelta dello strumento per farlo: se il proprio giardino ha una pendenza piuttosto accentuata, per esempio, un robot tagliaerba potrebbe non essere la scelta migliore, soprattutto se non si intende acquistare un modello top gamma.

Come scegliere il robot tagliaerba (per principianti)

Va da sé, poi, che negli anni anche la categoria Robot taglierba nei cataloghi delle principali aziende di settore si è affollata e di oggetti anche molto diversi tra di loro. Hanno in comune, sempre, un certo grado di automaticità: non si potrebbe parlare di robot, infatti, se avessero bisogno di una guida manuale. Quello che chi è alle prime armi potrebbe non sapere, però, è che di fatto esistono

robot tagliaerba completamente automatici che possono essere programmati o controllati in remoto e che, per esempio, riescono a tornare da soli alla stazione di carica anche quando la batteria è al minimo;

robot semiautomatici per tagliare l'erba che hanno bisogno, invece, di essere posizionati nella porzione di giardino che si intende falciare e di essere avviati;

robot tagliaerba con filo perimetrale che richiedono di posizionare, in anticipo, un apposito filo lungo il perimetro dell'area in cui si intende tagliare l'erba e, solo dopo, riescono a fare tutto da soli.

Ciascuno di questi oggetti ha, com’è ovvio, i suoi pro e i suoi contro e, con ogni probabilità, il modo migliore per decidere tra uno o l’altro è accettare i consigli di chi abbia provato i diversi modelli. In via del tutto generale, però, si potrebbe tenere in considerazione il fatto che, se si è optato per un robot tagliaerba e non per un più comune tagliaerba a motore, è con ogni probabilità perché non si ha tempo da dedicare solo alla cura del giardino o l’età e qualche acciacco hanno reso più difficile farlo: per questa ragione l’ideale sarebbe scegliere un robot tagliaerba completamente automatico, più comodo e più veloce per tagliare l’erba senza fatica.