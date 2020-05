Era di ritorno dal Campidoglio, dove aveva eseguito i test sierologici voluti dalla Sindaca Virginia Raggi per la prevenzione del Covid-19, la pattuglia dei caschi bianchi della Sicurezza Pubblica Emergenziale, che trovandosi in Vis Prenestina, all’altezza di Via dell’acqua Vergine si è trovata davanti una scena surreale: due uomini armati di mannaia e coltello con la sola lama da 30 cm stavano aggredendo un terzo uomo in preda alla disperazione, in prossimità della fermata dell’ autolinee 056.

Due arresti

I caschi bianchi romani sono scesi armi in pugno, temendo di trovarsi di fronte un regolamento di conti. Immobilizzati gli aggressori (P.V. di 30 anni e V.K di 35), si è potuto constatare come il motivo dell’aggressione fosse da riferirsi ad una rapina del portafogli e cellulare ai danni del malcapitato di turno.

Non solo, durante l’intervento in attesa delle pattuglie di rinforzo chiamate in ausilio, gli agenti sono stati avvicinati da una coppia di coniugi di origine rumena, che ha visto l’insperata occasione di rientrare in possesso della catenina d’oro sottratta alla donna , poco prima.

I Rapinatori infatti, avevano appena colpito a bordo di un auto di linea, cercando di replicare il misfatto ai danni di un altro passeggero, appena sceso alla fermata. Per i due, si sono dischiuse le porte del carcere.