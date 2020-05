RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DI VIA VALLE DEL FORMALE (SOLO GENERI ALIMENTARI) Sabato 9 Maggio riaprirà il Mercato settimanale del Sabato di Via Valle del Formale (solo generi alimentari). GIORNO E ORARIO Tutti i Sabati, Via Valle del Formale, 8.00-13.00.