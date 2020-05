La Questura di Frosinone chiarisce che non risultano casi di positività al Covid-19 tra gli agenti in servizio.

“Era circolata la notizia secondo la quale un poliziotto sarebbe risultato positivo al virus ma dopo il primo risultato positivo ad un test rapido, il successivo tampone al quale è stato immediatamente sottoposto ha fortunatamente dato esito negativo.

In relazione a notizie giornalistiche diffuse in ambito locale (non su questo sito), secondo cui un appartenente alla Polizia di Stato sarebbe risultato positivo al Covid-19, la Questura rende noto che quanto rappresentato è destituito di fondamento.

L’agente della Polizia Stradale, libero dal servizio, si è sottoposto volontariamente al test rapido presso una postazione della USL di Caserta, allestita nei pressi del casello autostradale di Caianello, che dava esito positivo.

Il successivo tampone effettuato presso una struttura sanitaria, ha viceversa evidenziato la negatività al virus, con grande sollievo dell’interessato e dei suoi familiari e colleghi.

Assolutamente fantasiosa anche la parte dell’articolo secondo cui l’operatore avrebbe svolto il test mentre era impegnato proprio nei controlli per il rispetto delle prescrizioni anticovid”.

