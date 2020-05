Si registrano due nuovi casi di Coronavirus a Nettuno. Si tratta di una donna di 38 anni posta in isolamento domiciliare e una donna di 80 anni che è stata ricoverata. Gli attualmente positivi salgono, in questo modo, a trenta.

Tredici risultano ospedalizzati, quindici sono posti in isolamento domiciliare e due ricoverati presso la Clinica Villa dei Pini di Anzio.

La situazione ad Anzio

Anche nella giornata di oggi non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre cinque nostri concittadini sono guariti. Pertanto le persone positive al coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diminuite a diciotto (diciassette persone in isolamento domestico ed una in struttura ospedaliera).