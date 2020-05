Lo scorso 21 febbraio 2020 la Regione Lazio approvava la richiesta di finanziamento del Progetto presentato dal Comune di San Cesareo, nell’ambito del “PSR LAZIO 2014-2020” in materia di “INVESTIMENTI PER FAVORIRE L’APPROVVIGIONAMENTO E L’UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER L’AUTOCONSUMO”.

In sintesi, il progetto mira all’efficientamento energetico della struttura adibita a spogliatoi e dei servizi annessi al Campo Sportivo Comunale di San Cesareo, struttura che risale agli anni ’80 e che necessitava senza dubbio alcuno, di interventi sia interni che esterni.