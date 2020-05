Su che sport scommettere ora che diversi campionati sono fermi

Stiamo assistendo a qualcosa di unico, il mondo dello sport si è completamente paralizzato e, di conseguenza, sono state stroncate anche le emozioni delle scommesse sportive.

Il mondo dello sport si è fermato di colpo per via della situazione eccezionale in cui si trova l’intero pianeta e ciò ha comportato una seria di cancellazioni e di sospensioni senza precedenti nella maggior parte degli eventi sportivi professionali in Europa e Stati Uniti. Le cause sono semplici da capire, si sono seguiti i consigli degli esperti in salute per evitare concentrazioni massive che potrebbero aggravare la situazione.

Di conseguenza, le scommesse relative ai risultati delle partite sono state sospese e campionati importanti e popolari come quelli della NBA, della Formula 1, del MotoGP o di Tennis hanno posticipato, sospeso o cancellato i loro eventi riducendo le possibilità di scommessa.

Su che sport si può scommettere allora, mentre aspettiamo che tutto torni alla normalità? Se sei un amante di scommesse sportive oggi ti forniamo alcune alternative che potresti trovare interessanti.

Pensare a sport alternativi o a paesi lontani

Non resta che guardare a campionati di paesi che ancora non hanno proibito del tutto le partite, come Bielorussia, Australia, Nicaragua, Honduras e Burundi (sempre che non decidano anche questi paesi di interrompere i campionati). Oppure pensare alle corse di cane e cavalli, sembra che in Inghilterra continuino infatti a realizzarsi.

Sport virtuali

Di recente sono nate case da gioco internazionali che mettono a disposizione un’interessante offerta di sport virtuali. Si tratta di partite di calcio, tennis, corse di cavalli, ecc. che vengono giocate in modalità virtuale e a cui puoi assistere in diretta e dal vivo come se si trattasse di un evento sportivo tradizionale. Questi siti permettono inoltre di confrontare statistiche di ogni squadra o giocatore e di competere con altri scommettitori di ogni angolo del mondo e proprio mentre viene trasmessa la partita.

Bisogna dire che alcune partite sono talmente realistiche che si fa fatica a distinguerle da quelle reali.

Se sei un fan delle scommesse, dovresti sapere che ci sono dropping odds disponibili, che ti danno un’idea delle migliori quote di scommessa tra tutti i bookmaker.

E-sport

Si tratta di un settore molto popolare soprattutto tra i giovani. Milioni di giocatori di videogiochi detti “E-sport”competono a livello mondiale e le case da gioco offrono diversi mercati per effettuare scommesse. In questo caso conviene sapere chi sono i migliori campioni di E-sport di giochi come FIFA20, League of Legends, Counter Strike, Starcraft o DOTA2, ad esempio.

Casinó online

Un’altra alternativa interessante riguarda i casinó online che spesso vengono offerti dagli stessi portali che permettono di effettuare scommesse sportive. Gli amanti di giochi come poker, blackjack o slot machine troveranno ciò che fa al caso loro.

Nonostante la situazione attuale sia complessa se sei un amante delle scommesse sportive pensa che non appena ripartiranno i diversi campionati sportivi tutto verrà riattivato di conseguenza e potrai ricominciare a giocare come hai sempre fatto.