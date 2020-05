Cori, la Madonna del Soccorso verrà celebrata virtualmente: il programma

Nel rispetto delle restrizioni sanitarie dettate dalla normativa attualmente vigente, non potendo consentire la partecipazione personale agli eventi, per meglio onorare la Madonna del Soccorso, a Cori, in questi giorni a Lei dedicati, avrà comunque luogo una serie di eventi virtuali.

MADONNA DEL SOCCORSO, ECCO IL PROGRAMMA

Si inizierà con il tradizionale Triduo mercoledì 6, per concludere poi sabato 9, dove ogni giorno alle ore 17, ci sarà la recita del santo rosario diffuso dagli altoparlanti del Santuario, a seguire, alle 17,30, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Santuario, seguiremo la celebrazione eucaristica.

Domenica 10, nel rispetto della tradizione, alle ore 9, il Sindaco di Cori, Mauro Primio De lillis, in rappresentanza di tutti i cittadini, con il Parroco Don Angelo ed il Rettore del Santuario, Padre Servais, dalla Collegiata di Santa Maria della Pietà, con una riproduzione della Sacra Immagine, seguiranno il tradizionale percorso della processione per giungere al Santuario alle ore 11 circa dove, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Santuario, si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, Mons. Mariano Crociata.

Alle ore 16, la Sacra Immagine, a bordo di un mezzo della protezione civile, percorrerà le strade della Città.

Senza scendere in strada e seguendo e pregando dalle nostre case, per onorare la nostra Madonna del Soccorso, si invitano tutti ad abbellire i balconi e le finestre del nostro paese esponendo anche un drappo.