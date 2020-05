Roma. Attimi di paura sul Grande Raccordo Anulare: un uomo aggredisce gli agenti e poi si lancia tra le macchine in corsa.

I fatti

E’ accaduto ieri mattina intorno alle 11.00 quando gli agenti della Polizia Stradale sono dovuti intervenuti al Km. 13 della carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare dove diverse chiamate, pervenute alla sala operativa, avevano segnalato una persona a piedi sulla corsia di emergenza.

I poliziotti, rintracciato il soggetto, si sono subito attivati per indurlo ad uscire dall’autostrada in considerazione della pericolosità del tratto stradale, dovuta anche alle condizioni di traffico. L’uomo però, improvvisamente e senza alcun apparente motivo, si è lanciato tra le autovetture in transito sulla carreggiata.

Immediatamente, gli agenti della stradale di Settebagni lo hanno bloccato, malgrado questi, pur di perseverare nel suo gesto, ha iniziato a colpirli con calci e pugni, tentando ripetutamente di sottrarsi al loro intervento e spingendoli verso il centro della carreggiata.

Attraverso un’efficace opera di persuasione, gli agenti sono riusciti a far calmare il pedone e a farlo salire su un’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale, per sottoporsi alle cure del caso.

Denunciato, dovrà rispondere di resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale.

A seguito dei calci e dei pugni ricevuti, gli agenti sono dovuti ricorrere a cure mediche.

FOTO DI REPERTORIO