Sette cuccioli sono stati trovati questa mattina da una pattuglia del I Gruppo Prati in uno scatolone in via degli Ammiragli.

Nel quartiere Trionfale, a Roma, gli agenti del Gruppo I Prati hanno trovato uno scatolone con dei cuccioli di cane

Gli agenti hanno provveduto a procurare loro acqua e cibo, affidandoli alle cure della Pet In Time per le verifiche del loro stato di salute.

