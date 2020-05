Castel Gandolfo, la Fase 2 parte con le riaperture del cimitero, isola ecologica, mercato e parchi.

Il comunicato sulla Fase 2

Dopo la riapertura da ieri dei parchi pubblici e la possibilità di ordinare cibo e bevande da asporto nei ristoranti pizzerie, hosterie, pasticcerie e bar di Castel Gandolfo, prosegue il piano della ripresa di alcuni servizi pubblici essenziali nella città castellana programmato dall’Amministrazione Comunale.

“È un momento molto delicato – commenta il Sindaco Milvia Monachesi – perché da come ci comporteremo ora dipenderà la soluzione di questo brutto periodo. Quindi io faccio appello a tutti noi affinché manteniamo tutta quella accortezza e il rispetto delle regole, in particolare il lavaggio delle mani, l’uso della mascherina e il divieto di assembramento, che sono necessarie a sconfiggere il virus. Il mio auspicio è che questo inizio della fase 2 coincida con un rinnovato senso di appartenenze, fiducia, speranza e unità per uscire da questa situazione ancora più forti di prima”.

Da ieri i parchi pubblici sono aperti per permettere delle passeggiate, evitando comunque assembramenti e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Restano chiuse, come da DPCM del 26 aprile, le aree gioco per i bambini.

Il 6 maggio aprirà l’isola ecologica in via Mater Dei a cui si potrà accedere solo per casi di stretta necessità per il conferimento di sfalci e potature, RAEE (rifiuti elettronici), inerti (calcinacci e materiali da costruzione) e vernici. L’Isola Ecologica sarà attiva per il momento con orario ridotto: il lunedì e il venerdì dalle ore 07 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 12 alle ore 18. Si invita la cittadinanza a indossare mascherina e guanti, entrare uno alla volta e attendere il proprio turno in auto. Per lo smaltimento degli ingombranti resta attivo il servizio su prenotazione, chiamando il numero verde Tekneko 800 21 23 31.

Il 6 maggio riaprirà anche il cimitero comunale ed anche qui sarà consentita la visita ai propri cari nel pieno rispetto delle misure in vigore: evitando assembramenti e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Il cimitero, in questa fase di ripartenze, sarà aperto il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato dalle ore 8 alle ore 12. Nei giorni di martedì e domenica resterà chiuso.

Venerdì 8 maggio sarà invece il turno della ripresa del mercato in via Aldo Moro. Ad oggi riapriranno solo i banchi alimentari e della vendita dei fiori e si potrà accedere sempre evitando di formare assembramenti, indossando la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno di 1 metro.

Per supportare le attività commerciali, l’Amministrazione Comunale, ha scelto di calendarizzare la riattivazione dei parcometri per i posteggi nelle strisce blu a partire dal 18 maggio.

Gli uffici comunali, a tutela del personale e di tutta la cittadinanza, resteranno attivi nella forma di lavoro agile, così come previsto anche dal Decreto del 26 aprile scorso. Gli uffici possono essere contattati via email ai recapiti disponibili sul sito del comune accedendo dal menù all’area “Amministrazione” e poi “Uffici Comunali. In casi veramente indifferibili, può essere concordato tra il cittadino e il singolo ufficio un ricevimento su appuntamento.

Il link sulle FAQ che abbiamo realizzato insieme al Comandante della Polizia Locale sulle attività che si possono fare al Lago Albano: