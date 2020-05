Una fuga di gas potrebbe essere stata la causa dell’esplosione avvenuta all’interno di un edificio nel centro storico di Marino alle 19:56 di lunedì 4 maggio 2020.

L’intervento dei vigili del fuoco

Nella prima serata di ieri, i vigili del fuoco hanno soccorso due donne e una bambina per il crollo parziale di un edificio nel centro storico. I vigili del fuoco sono rimasti a lavorare alla zona fino a tarda serata con squadre ordinarie, team usar (Urban Search and Rescue) e cinofili. Questo anche per verificare se sotto le macerie fossero rimaste altre persone. L’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas da una bombola di gpl, è avvenuta in via G. Carissimi. Si valuta anche la tesi del malfunzionamento di un impianto interno.

La situazione dei feriti

Una donna sembra sia grave. Trasportata al Sant’Eugenio di Roma. Madre e figlia ferite non sembra siano gravi e sono state trasportate e ricoverate presso l’ospedale di Frascati. La terribile e improvvisa esplodione ha parzialmente distrutto il condominio di tre piani. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, sono giunte anche le pattuglie della polizia e dei carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, oltre al personale sanitario del 118 per prestare i soccorsi. Fortunatamente, non tutti gli appartamenti erano abitati o comunque non c’era nessuno al momento del crollo.

La solidarietà della Raggi

Anche il Sindaco di Marino, Colizza, si è recato sul posto per verificare la situazione.

Da Roma arriva anche la solidarietà della Sindaca, Virginia Raggi, che ha così commentato su Twitter: “Siamo vicini ai cittadini di Marino dove oggi è crollata una palazzina a causa di un’esplosione. Diverse persone sono rimaste ferite. Roma si stringe a voi”.