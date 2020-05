Frosinone, asili nido: tariffe immutate rispetto al 2019

La giunta comunale, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato la programmazione relativa al nuovo anno educativo per gli Asili Nido Comunali, (“Fantasia” e “Pollicino”), riuscendo a mantenere le stesse tariffe d’accesso dello scorso anno, senza alcun aumento.

Ecco tutti i dettagli

Le tariffe restano, dunque, immutate rispetto alla previsione del 2019, in attesa di eventuali sostegni finanziari da parte del Governo e della Regione, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per la rimodulazione dell’intero comparto socio-educativo rivolto alle famiglie.

In particolare, per quanto riguarda l’asilo “Fantasia”, le tariffe per gli utenti residenti nel comune di Frosinone risultano suddivise per fasce di reddito: da Isee 0 a € 1.865,01, le quote mensili dal lunedì al venerdì (7,30-14,30) sono pari a € 84,26; dalle ore 7.30 alle ore 16.00, sono invece pari a € 94,38. Da 1.865,02 a 6.925,76 euro, la quota con orario 7,30-14,30 è di € 134,80, mentre con orario 7.30- 16.00 è di € 151,767. Da € 6.925,77 a € 8.867,33, dalle ore 7,30 alle ore 14,30, è pari a € 189,58; dalle ore 7.30 alle ore 16.00 è di € 210,628. Da € 8.867,34 a € 12.750,46, la quota con orario 7,30-14,30 è di € 210,64; con orario 7.30- 16.00 è di 235,906. Da € 12.750,47 a € 16.633,60, la quota con orario 7,30-14,30 è di € 252,77; con orario 7.30- 16.00 è di € 278,058. Da € 16.633,61 a € 20.516,75, la quota con orario 7,30-14,30 è di € 294,88; con orario 7.30- 16.00 è di € 337,029. Da € 20.516,76 in su, la quota con orario 7,30-14,30 è di € 337,79; con orario 7.30- 16.00 è di € 385,759. Ai fini dell’iscrizione presso l’Asilo Nido Fantasia, per gli utenti non residenti nel Comune di Frosinone, viene fissata una tariffa unica pari all’ultima fascia, mentre la retta per il secondo o più figli viene ridotta del 50% rispetto alla retta per il primo figlio.

Questi, invece, gli importi per l’iscrizione al nido “Pollicino”, dal lunedì al venerdì, con le relative fasce orarie: dalle ore 7,30 alle ore 11:30, la quota è di 210 €; dalle ore 7,30 alle ore 13:00, è di 290 €; dalle ore 7,30 alle ore 16:00, di 380 €.

La giunta Ottaviani ha inoltre conferito l’incarico all’assessore al ramo, Valentina Sementilli, di procedere all”esonero per i minori appartenenti a nuclei familiari seguiti e segnalati dai Servizi Sociali dell’Ente. Per informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione, contattando i numeri 0775/2656680 e 2656682.