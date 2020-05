La direzione generale della Asl Roma 5 comunica ancora per oggi due persone guarite dal Covid-19 nel Comune di Tivoli: è l’ottava giornata consecutiva senza nuovi positivi nell’intero territorio.

Tivoli, ottavo giorno senza contagi da Covid-19

“Una notizia che fa ben sperare ma che non deve indurre a credere in modo frettoloso che l’epidemia abbia intrapreso già la curva definitiva della discesa”, commenta il sindaco Giuseppe Proietti.

Il numero totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza a oggi resta di 40 persone, delle quali purtroppo cinque sono decedute. Ventuno sono le persone guarite e 14 gli attualmente positivi ricoverati a domicilio o in strutture ricettive oppure ospedaliere.

“Rivolgo a tutte e a tutti ancora un appello”, prosegue il sindaco, “i numeri del contagio a Tivoli, rispetto al panorama nazionale, sono rimasti relativamente bassi sinora ed è confortante anche l’andamento delle guarigioni e dei positivi. Occorre, però, continuare ad attuare comportamenti che tengano conto della necessità di non assembrarsi, continuare a utilizzare – specie nei locali chiusi e in particolar modo in quelli commerciali – mascherine e guanti, a distanziarsi, a curare l’igiene delle mani e degli ambienti, a predisporre misure di sicurezza nei luoghi che hanno riaperto o riapriranno ai clienti: tutte le precauzioni necessarie per poter tornare presto alla normalità”.

Tornando ai dati, sono 32 le quarantene totali, delle quali 15 in autoisolamento (coloro che si sono posti in isolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 17 in quarantena fiduciaria domiciliare.