I Carabinieri della Compagnia di Anagni continuano ad operare in favore delle persone bisognevoli di vicinanza, di sostegno e di rassicurazione, specie in questo periodo di emergenza ed in particolare verso le persone anziane over 75, che si esporrebbero al rischio di contagio uscendo da casa e facendo code presso gli uffici PT per il ritiro della pensione.

La notizia

Grazie alla recente convenzione stipulata fra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, negli ultimi giorni è stato possibile soddisfare la richiesta di recapito a domicilio della pensione fatta da una signora anziana di Ferentino (FR).

Così il Comandante della locale Stazione, munito di apposita delega, ha provveduto al ritiro del denaro presso l’ufficio PT di Ferentino, per poi consegnarlo alla richiedente presso la sua abitazione di residenza. All’atto della consegna era palpabile la commozione da parte dell’anziana, la quale ha accolto con sollievo e gratitudine il servizio assicurato dai militari, che ha ulteriormente rinsaldato quel rapporto di fiducia esistente tra la popolazione e l’Arma.

FOTO DI REPERTORIO