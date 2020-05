Il Comitato di Quartiere di Settecamini invita ad affrontare la Fase 2 con responsabilità e buon senso.

Il comunicato del CDQ Settecamini

“Non sono passati nemmeno due mesi dall’inizio della fase 1, ma sembra una vita, niente è lo stesso, il mondo è cambiato, noi siamo cambiati. Avevamo iniziato la fase 1 con tanta fiducia e coraggio, ma guai adesso a ripetere lo slogan “Andrà tutto bene”, perché con circa 30 mila morti in Italia e circa 245 mila morti nel mondo, significa che nulla è andato bene, ma dobbiamo continuare a pensare e credere che tutto – da ora in poi – volgerà per il meglio. I momenti di angoscia e di solitudine vissuti ci hanno lasciato la forte consapevolezza che abbiamo bisogno degli altri, che la salute è un bene prezioso, che la libertà non è un bene scontato, che la normalità è un meraviglioso privilegio.

Ci apprestiamo a passare alla fase 2 con sentimenti fortemente contrastanti: da una parte la gioia di tornare ad una parvenza di normalità, di rivedere – se non di riabbracciare – i nostri affetti più intimi, ma avevamo sognato di vivere questi momenti con una maggiore serenità d’animo, invece siamo attanagliati dalla paura perché il subdolo nemico è ancora in circolo.

Che cosa dobbiamo fare? Quanto grande è la voglia di correre in piazza, di abbracciarci e festeggiare insieme: ma non è questo il momento!

Il nostro augurio dal profondo del cuore è che si stia procedendo irreversibilmente verso la luce, ma anche noi siamo chiamati ad agire con responsabilità per dare il nostro contributo: godiamoci con cauto ottimismo questo ritorno graduale – molto graduale – verso la normalità, ma siamo prudenti e seguiamo diligentemente le norme sul distanziamento sociale e tutte le altre norme ispirate alla cautela . Non è il tempo delle follie, non possiamo ancora sprigionare il nostro entusiasmo perché il nemico ancora non è stato battuto…domani forse, al più presto, speriamo, ma molto dobbiamo fare noi, usando la prudenza. Ora rimaniamo con i piedi per terra.

E se nel cuore porteremo per sempre chi non tornerà alla preziosa normalità insieme a noi e non vi sarà l’animo per intonare l’inno alla gioia, il nostro petto si gonfierà d’orgoglio intonando l’inno del nostro Paese, che in questa prova si è disvelato in tutta la sua grandezza ed in tutta la sua umanità. A partire dai camici bianchi che servono al Paese molto più dei calciatori o degli showman, ma vengono pagati molto di meno, per continuare con le forze dell’ordine, con i commessi, gli autisti e tutti coloro che stanno sacrificando la propria vita per rendere un servizio quanto più fedele.

Quanto a noi, nemmeno per un attimo abbiamo smesso di pensare alla nostra Settecamini, e quando si potrà ripartire per davvero, noi saremo pronti più che mai.

Buona fase 2 a tutti, non abbassiamo la guardia, ma il ritrovato sorriso dell’amico e la brezza dell’aria fresca sulla pelle ci consentirà di continuare ad affrontare questa prova con una carica in più!”

Il Presidente del Comitato di Quartiere di Settecamini

Avv. Khaty Crimeni

FOTO DI REPERTORIO