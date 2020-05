Come ormai consuetudine, il Sindaco di Lariano Maurizio Caliciotti rende noto – attraverso la pagina Facebook del Comune – l’aggiornamento dei casi positivi e degli isolamenti domiciliari registrati sul territorio comunale fino ad oggi, sabato 2 maggio 2020.

◾️20 (venti) sono i casi attualmente positivi al test Covid-19, di cui dieci ricoverati (tra i quali otto anziani ospiti di comunità alloggio) e dieci in isolamento presso il proprio domicilio.

“Rispetto all’ultimo aggiornamento fornito registriamo due nuovi contagi di persone anziane – di cui una ospite presso una comunità alloggio – e il decesso di una donna 85enne, ricoverata, già ospite non residente presso una comunità alloggio. In sintesi, dei 20 casi attualmente positivi, otto riguardano anziani domiciliati presso comunità alloggio e otto riguardano operatori sanitari. Agli attuali casi positivi si aggiungono tredici guariti e sette decessi, per un totale di 40 contagi registrati dall’inizio dell’epidemia”.

◾️12 (dodici) sono i soggetti non positivi sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare, sia obbligatoria sia volontaria, per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute, per ragioni di sicurezza e sanità pubblica.

“Rinnovo la raccomandazione a tutta la cittadinanza – conclude il Sindaco – di osservare scrupolosamente le prescrizioni emanate dalle istituzioni governative, soprattutto riguardo alle limitazioni degli spostamenti e di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali ed istituzionali”.