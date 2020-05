Appio Latino, nuovo focolaio Covid-19: isolata la Clinica Latina

Ancora un focolaio Covid-19 in una struttura di ricovero per gli anziani. È successo a Roma, nel Quartiere Appio Latino, esattamente nelle strutture della Clinica Latina. Ben 22 i casi accertati, un numero tale da disporre l’isolamento della Clinica Latina, Rsa operativa in via Vulci, zona Appio Latino.

Come da prassi, è in corso un’indagine epidemiologica, mentre i pazienti sono stati trasferiti presso l’Istituto Spallanzani di Roma, specializzato in malattie infettive.

Stando a quanto appreso dalle prime notizie, sembra che la struttura risultasse inadempiente ad alcuni obblighi relativi all’ordinanza regionale, anche se la questione è tuttora in via di approfondimento.