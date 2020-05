Sul diario del Sindaco di Velletri, Orlando Pocci, ogni giorno dell’emergenza Coronavirus vengono forniti gli aggiornamenti sulla situazione che interessa il territorio comunale e sui provvedimenti che hanno impatto sui cittadini.

Velletri, sabato 2 maggio 2020

“La cifra della crisi epocale che stiamo vivendo la capiremo meglio con il tempo, simbolicamente oggi è per Velletri una data da ricordare, dal 1613 per la prima volta non viene portata la Sacra Immagine della Madonna delle Grazie in processione per le vie della Città. Oltre la fede e la tradizione, questa inevitabile decisione lascia il segno e divide il nostro tempo in due parti: prima e dopo. In vero siamo ancora “nel mezzo” e ci stiamo preparando per un dopo che da lunedì inizierà con tante aspettative ma anche tante incognite.

L’amministrazione è costantemente al lavoro in stretto contatto con tutte le istituzioni, ogni giorno deve essere investito al meglio per ricercare soluzioni e offrire servizi ai cittadini, in particolare a quanti stanno sperimentando i morsi della crisi sociale.

Rinnovo il ringraziamento alla Protezione civile, ai suoi volontari, persone comuni che hanno deciso di dedicare una porzione del loro tempo per gli altri, un fenomeno che caratterizza l’Italia ma che a Velletri riscontra una delle migliori eccellenze regionali. Dobbiamo esserne orgogliosi.

Da oggi modifichiamo anche la comunicazione dei dati sanitari, stiamo entrando nella fase strutturale dell’epidemia, una comunicazione quotidiana non ha più utilità, provvederemo a fare un report periodico analizzando attentamente i dati.

La ASL sta allestendo una piattaforma informatica accessibile da tutti i sindaci, siamo nella fase di sperimentazione e non appena avremo un dato stabile avvieremo la comunicazione con cadenza settimanale. Tuttavia, non mancherò di segnalare importanti variazioni che spero assumano sempre più il segno dei guariti. L’ultima fotografia quotidiana è la seguente (tabella in galleria), non ci sono variazioni rispetto alla precedente”.

Foto di repertorio