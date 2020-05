“Le immagini rimandate sui social e dalla stampa locale del video girato nei giorni scorsi dai commercianti di Colleferro, ai quali a titolo personale e a nome di Azione Popolare esprimo piena solidarietà, sono un vero e proprio pugno allo stomaco” – spiega in una nota Aldo Girardi, Capogruppo di Azione Popolare.

“Certo”, – prosegue Girardi – “la situazione locale rispecchia quello che sta avvenendo a livello nazionale, ma questo non deve assolutamente suonare come una giustificazione. Il governo faccia la propria parte se ne è capace, ma la stessa cosa viene richiesta al nostro Comune seppur nei limiti delle proprie competenze e responsabilità.

Ci vuole un forte segnale che sia prova della reale volontà di schierarsi dalla parte di chi, provato da questo lungo periodo di inattività, sta mettendo a rischio non solo il presente ma anche il futuro della propria attività.

Noi ci siamo, e siamo disponibili a trovare insieme all’attuale amministrazione soluzioni adeguate, risposte urgenti e non più procrastinabili. Nell’ultima riunione dei capigruppo, che si è tenuta ormai da oltre 10 giorni, abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare insieme all’interno delle commissioni preposte per trovare il modo di dare queste risposte a sostegno vero del commercio e dell’economia cittadina.

Ad esempio, la prima cosa che vorremmo proporre e che riteniamo imprescindibile è l’azzeramento (e non la sospensione) per un anno di tutte le tasse e le imposte comunali a tutti quegli esercenti ai quali viene impedito di alzare le serrande delle loro attività”.

