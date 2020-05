“L’approvazione del Piano di monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico nella Valle del Sacco con uno stanziamento di 1,7 milioni di euro, insieme con la recente approvazione del documento sulla ”Caratterizzazione delle aree agricole ripariali” con un finanziamento di 4 milioni di euro, dimostrano la precisa volontà della Giunta Zingaretti di tutelare la salute delle cittadine e dei cittadini e la valorizzazione dei comuni appartenenti al bacino del fiume Sacco.

VALLE DEL SACCO/ MONITORAGGIO ACQUE, MATTIA (PD): “APPROVAZIONE PIANO POTABILI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO”

I fondi stanziati rientrano nell’Accordo di Programma tra Regione e Ministero dell’Ambiente per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e bonifica del sito e saranno impiegati per valutare il grado di inquinamento, individuare la sorgente puntuale o diffusa responsabile della contaminazione e definire gli interventi necessari per il ripristino ambientale.

Il monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico riguarderà, in una prima fase, l’area nord del SIN del fiume Sacco e sarà poi esteso all’intero territorio, con l’analisi di circa 200 punti tra pozzi esistenti e di eventuale nuova realizzazione per coprire le zone non indagabili. L’indagine interesserà anche i pozzi a servizio della città di Colleferro, localizzati sia all’interno del comprensorio industrial ex SNIA sia a margine dello stesso, già campionati nel 2012. Successivamente, si procederà al campionamento dei pozzi censiti da ISPRA e i pozzi del Catasto delle Province.

Si tratta di uno stanziamento di fondi importante e concreto per la riqualificazione di un territorio che, per ampia densità di popolazione e per le sue notevoli potenzialità produttive, merita attenzione, quella che il Presidente Zingaretti e l’assessore Valeriani, con lo stanziamento di oggi, non stanno facendo mancare. Anche come cittadina di uno dei comuni della Valle del Sacco rivolgo a loro un mio particolare ringraziamento”. Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio.