Nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile 2020, si registra il più alto numero di guariti in Italia, oltre 4.600.

Coronavirus, record di guariti. In calo i contagi

La Protezione Civile nazionale ha da poco diramato il classico bollettino su quella che è la situazione legata al Coronavirus in Italia. Finalmente, dopo diversi giorni, si registra il più alto numero di persone guarite, oltre 4600. Difatti, il rapporto tra nuovi casi (pochi) e tamponi (tanti) non è mai stato così basso.

Oggi anche calo record in un solo giorno dei malati per coronavirus. Sono scesi a 101.551, con un decremento di 3.106 in 24 ore.

I dettagli

Tra gli attualmente positivi 1.694 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 101 pazienti rispetto a ieri. 18.149 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.061 pazienti rispetto a ieri. 81.708 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 285 e portano il totale a 27.967. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 75.945, con un incremento di 4.693 persone rispetto a ieri.