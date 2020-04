Casilina, incidente tra 3 veicoli in zona Ripi: necessaria l’eliambulanza

Un brutto incidente si è verificato nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile 2020, sulla Casilina. Nella zona di Ripi si sono scontrati tre veicoli.

Ripi, coinvolti tre veicoli in un incidente

Sarebbero tutte da verificare le cause che avrebbero portato ad un incidente tra tre veicoli. Secondo quanto riportato da alcune informazioni, sembrerebbe che sulla Casilina, in località Ripi, i Carabinieri avrebbero soccorso delle persone dopo un brutto incidente.

Sul posto, oltre le Forze dell’Ordine, anche l’eliambulanza, che avrebbe soccorso alcune persone per portarle in Ospedale. Dovrebbe trattarsi di un incidente piuttosto serio e, al momento, ancora non si hanno notizie certe sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

A breve potrebbero esserci maggiori dettagli su quello che è accaduto.