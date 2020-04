Ieri, a Roccasecca, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per il reato di “combustione illecita di rifiuti” un 50enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio e la persona.

Roccasecca, combustione illecita di rifiuti

In particolare, i militari operanti accertavano che l’indagato stava bruciando, in prossimità delle abitazioni limitrofe, rifiuti di plastica, carta e legno.