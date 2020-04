La Giunta Comunale di Nettuno ha deliberato la sanificazione dei locali commerciali sul territorio comunale in vista delle riaperture previste dal DPCM del 26 aprile 2020.

Ecco come i gestori possono richiedere la sanificazione dei locali

“Al fine di sostenere e supportare le attività commerciali nella riapertura dei locali, l’Amministrazione – spiegano il Sindaco Alessandro Coppola e l’Assessore al Decoro Urbano Claudio Dell’Uomo – effettuerà un primo intervento di sanificazione degli spazi commerciali.

Tutti i gestori delle attività commerciali per le quali sarà confermata la ripresa dell’attività dal 04 Maggio, da domani alle ore 7.00 potranno richiedere l’intervento gratuito di sanificazione contattando telefonicamente il 338 916 0025 della Soc. Tekneko Sistemi Ecologici, gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Nettuno.

Si specifica che l’Amministrazione eseguirà solo il primo intervento, per permettere agli operatori economici di riprendere la propria attività in totale sicurezza, in seguito, sarà loro compito rispettare tutte le prescrizioni e obblighi inerenti la sanificazione dei locali per la prevenzione della diffusione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.