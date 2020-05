Il Direttore Tecnico della L. C. Edilizia Generale Srl, il geometra Andrea Manni, ha svelato il profilo di un’azienda leader nel settore dell’edilizia, all’avanguardia in quanto a esperienza, tecnologie e ammodernamento dei mezzi, preziosa risorsa per tutta la regione Lazio ed anche oltre.

Ecco la ricetta di Edilizia Generale per le Aziende in difficoltà

Oltre a parlarci dell’attività, il Dirigente Aziendale ha illustrato la propria proposta per consentire a molte imprese di ottimizzare gli spazi a disposizione e massimizzare produttività e resa viste le forti limitazioni generate dalle misure di contenimento del covid-19. Il tutto in conformità con i Documenti tecnici da ultimo elaborati dall’INAIL e dall’ISS per la c.d. Fase 2.

La riconversione in Fase 2



«Come tutti, ci siamo dovuti fermare. Ma il fatto di aver avuto del tempo a disposizione ci ha consentito di poterci riorganizzare alla luce delle nuove e repentine richieste che nel frattempo arrivavano dal mercato, dettate dall’emergenza. In particolare, quelle dei gestori di bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri, studi professionali e uffici che, messi di fronte all’obbligo di dover garantire il distanziamento sociale, hanno cercato in noi delle soluzioni al loro problema».

Massimizzare gli spazi per ottimizzare produttività e ricavi delle attività



«Abbiamo pensato di sottoporre all’attenzione del mercato un sistema di compartimentazione modulare personalizzabile e applicabile nei più disparati settori e impieghi, come del resto vi abbiamo parlato in un’altra occasione. Una soluzione unica nel suo genere e assolutamente vincente in quanto consentirebbe di applicare il concetto delle barriere parafiato tra tavoli, scrivanie e postazioni in genere. Applicando la nostra compartimentazione le attività garantirebbero un elevatissimo standard di sicurezza, consentendo quella riorganizzazione degli spazi interni (ma anche esterni) propedeutica al miglioramento della produttività aziendale».

Insomma, un’opportunità unica per molti imprenditori, che in tal modo potranno organizzare una ripresa limitando di fatto l’emorragia di posti di lavoro, avvalendosi oltretutto di finanziamenti contemplati dal nuovo DL anticipato dal Consiglio dei Ministri al 13 maggio 2020. A tutte le imprese che fossero interessate ad acquisire ulteriori informazioni su tali prodotti, contattateci pure via e-mail, sulla pagina Facebook o sulle nostre infoline: 3313222222 – 3381487145 .

L. C. Edilizia Generale: una realtà all’avanguardia nella regione Lazio e oltre

In fatto di costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali, la L. C. Edilizia Generale si pone sicuramente come una nuova importante realtà del territorio nazionale. Sicurezza e innovazione sono le parole-chiave sulle quali il Direttore Aziendale ha costruito la propria proposta ad una clientela estremamente variegata, costituita tanto da aziende quanto da privati.

La gamma dei servizi offerti

«La nostra ditta ha sede a Velletri (RM); lavoriamo su tutto il territorio nazionale. Il target cui ci rivolgiamo è molto eterogeneo, essendo costituito tanto da privati quanto da piccola, media e grande impresa. Siamo specializzati in adeguamenti antisismici (con consolidamenti statici delle strutture e tutto ciò che ne deriva) e riqualificazione energetica degli stabili (cappotto termico delle facciate, tamponatura eseguita con prodotti a trasmittanza termica specifica, impianti radianti di riscaldamento o refrigerazione, ecc.); azioni facilitate anche dall’utilizzo di meccanismi di finanziamento legati all’ecobonus e al sismabonus previsti dal DL Rilancio, che contempla anche il recupero integrale della spesa sostenuta.

Adeguiamo gli stabili alle normative antincendio, utilizzando esclusivamente materiali innovativi. Infine, ci occupiamo del completamento degli impianti irradianti, in particolare dei massetti autolivellanti, usando i prodotti migliori, ovvero i Knauf. Questi ultimi consentono una trasmittanza ottimale: gli impianti vengono messi a regime in meno tempo e garantiscono un maggiore risparmio energetico».

Messe in campo le tecnologie più avanzate

Il leitmotiv dell’azienda è sempre stato quello di affermarsi in innovazione e applicazione tecnologica avanzata, il tutto per poter proporre al cliente soluzioni economicamente vantaggiose rispetto a quelle tradizionali. «Ci riteniamo pionieri nell’applicazione di tecnologie a secco per le divisioni interne degli immobili. Edilizia Generale si pone all’avanguardia per esempio nell’impermeabilizzazione di terrazze, balconi e lastrici solari adottata con guaine e membrane a secco, senza saldatura a fiamma, attraverso l’utilizzo di prodotti Index (azienda leader del settore in Italia).

Risparmio garantito fino al 40%

Ciò consente, tra le altre cose, di intervenire evitando la demolizione dei pavimenti che presentano infiltrazioni, risparmiando così su tutto ciò che ne deriva, ad iniziare dallo smaltimento. Il vantaggio in termini economici sull’applicazione di questa tecnologia si traduce in un 30-40% di risparmio».