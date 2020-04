Due gli incidenti di oggi avvenuti in direzioni diverse, ma quasi nello stesso punto. Pochi minuti dopo che il primo era stato rimosso, se ne è registrato un altro sull’autostrada A1 Roma-Napoli, avvenuto sempre alla stessa altezza, ma in direzione Napoli.

Incidente tra Anagni e Colleferro

Code per incidente si sono formate sulla A1 Roma-Napoli all’altezza del km 600+000 tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma, come segnalato da Astral Infomobilità. L’episodio è dunque avvenuto pochi minuti fa, proprio in seguito la rimozione di un altro sinistro, avvenuto nello stesso punto, ma nell’opposta direzione.

Incidente anche a Roma nord

Traffico rallentato sulla Diramazione Roma Nord a causa di un tamponamento tra due automobili tra Settebagni e il Grande Raccordo Anulare in direzione di Roma. Lo comunica Astral Infomobilità.

Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità.