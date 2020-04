Strade a Pomezia, ripartono i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale. Da oggi al via lavori su via Cavour.

Le parole del Sindaco di Pomezia

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale delle vie di Pomezia e Torvaianica più ammalorate. Da oggi, mercoledì 29 aprile, i lavori interesseranno via Cavour.

“Stiamo realizzando una serie di interventi – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – di rifacimento delle strade del territorio che necessitano di manutenzione con più urgenza. Riprendiamo da questa settimana il crono-programma dei lavori che erano stati momentaneamente interrotti a causa delle restrizioni previste dall’emergenza Covid-19”.

“Un investimento importante – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà – per la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni. Abbiamo messo a punto un programma di interventi nell’ultimo anno che prevede oltre 10 km di vie comunali completamente nuove e più sicure”.

FOTO DI REPERTORIO