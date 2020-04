Acea comunica che per lavori di manutenzione straordinaria, indifferibile per garantire a pieno l’operatività dell’infrastruttura, da effettuarsi presso il serbatoio Madonna della Guardia nel Comune di San Giovanni Incarico, giovedì 30 aprile dalle ore 09:30 fino alle ore 15:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate saranno le seguenti: