Nella Gazzetta Ufficiale, nella sezione dedicata ai concorsi e agli esami, oggi martedì 28 aprile 2020, sono stati pubblicati i bandi per i concorsi scuola.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2020 i bandi per la procedura straordinaria e ordinaria per la scuola secondaria di I e II grado e per la scuola dell’infanzia e primaria: per un totale di 61.863 posti

I bandi sono quattro, in quanto c’è anche quello per la procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune.

Foto di repertorio