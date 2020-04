Valmontone, il mercato settimanale si terrà giovedì 30 aprile 2020

“II mercato settimanale del venerdì, riaperto dal 24 aprile con Ordinanza sindacale nr. 24/2020, sarà anticipato in via eccezionale giovedì 30 aprile. Lo ha stabilito l’Amministrazione comunale in considerazione del fatto che il prossimo venerdì coincide con il 1 maggio, festa del lavoro.

Confermate tutte le prescrizioni già adottate dalla scorsa settimana: il mercato è limitato ai settori alimentari e prodotti agricoli.

l’accesso è riservato ai soli residenti del Comune di Valmontone.

I banchi verranno collocati ad una distanza di 2 metri gli uni dagli altri e gli interstizi tra un banco e un altro dovranno impedire l’accesso agli utenti;

L’area mercale verrà delimitata con ingresso di accesso e di uscita, attraverso corsie di canalizzazioni e all’interno delle quali non potranno esseri presenti più di due (2) utenti alla volta;

Gli operatori commerciali, sono obbligati a porre in essere tutte le misure atte al contenimento COVID-19, provvedendo alla delimitazione dello spazio di vendita frontale con strisce o altri mezzi, in modo da garantire la distanza interpersonale di due (2) metri;

Tutti gli operatori dovranno indossare mascherina e guanti;

Gli spazi degli operatori, verranno ridimensionati e l’operatore che è titolare di più posteggi, potrà utilizzare solamente uno spazio, a fronte della attuale situazione”. Foto di repertorio