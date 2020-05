Personal trainer: a Roma e provincia sempre più online

Il fenomeno dei personal trainer online non è una novità assoluta, tuttavia l’emergenza coronavirus e la quarantena obbligatoria hanno accentuato questo trend. Oggi anche chi si faceva seguire da un istruttore professionista è costretto a passare ai workout digitali, usando tecnologie come lo streaming video e ovviamente i social.

A Roma sono sempre di più i personal trainer che usano il web, un’opzione che consente di offrire prezzi più competitivi, seguire un maggior numero di clienti e raggiungere anche persone che non si trovano all’interno dell’area metropolitana. Senza dubbio una crisi può trasformarsi un vantaggio, portando a un incremento del fatturato.

Allo stesso tempo è importante prestare attenzione a chi ci si affida, rivolgendosi soltanto a professionisti qualificati e in grado di offrire un servizio di qualità. L’attività fisica infatti deve essere svolta in maniera adeguata, altrimenti si rischiano infortuni e altri inconvenienti più o meno gravi, che possono nuocere alle articolazioni e alla colonna.

Ciò vale soprattutto quando si chiede al personal trainer di realizzare anche una guida alimentare, condizione che dovrebbe prevedere sempre l’ausilio di un nutrizionista esperto. Per questo motivo è indispensabile selezionare con cura l’istruttore per la palestra o il fitness giusto, lasciando da parte le mode e concentrandosi sulle qualifiche, l’esperienza e la professionalità.

Come scegliere un personal trainer a Roma?

La scelta di un professionista del fitness nella capitale, con il quale unire aule online a incontri fisici in palestra o all’aperto, non è semplice. Il capoluogo laziale ospita decine di istruttori qualificati, quindi trovare quello più adatto alle proprie esigenze spesso non è facile, dunque è essenziale capire come fare.

Ad esempio è possibile verificare le segnalazioni proposte da siti web specializzati nel benessere e nel fitness, ad esempio consultando la lista stilata da Soluzione.Online in cui vengono indicati i 5 migliori personal trainer di Roma. Qui si possono trovare alcune informazioni utili per la scelta del professionista, con un’analisi dettagliata del settore in base alle varie zone della capitale.

Inoltre si possono controllare le recensioni degli utenti nei portali di fitness e nei forum, chiedere sui social oppure effettuare delle ricerche sul web per scoprire pubblicazioni, articoli e altro materiale utile per inquadrare lo storico professionale dell’istruttore. La persona giusta non deve soltanto essere qualificata, ma fornire un servizio in linea con le proprie necessità.

Oltre alle credenziali bisogna analizzare i programmi di allenamento, le metodiche e il tipo di esercizi proposti, quindi è consigliabile fare sempre almeno una o due prove con il personal trainer prima di prendere una decisione. In questo settore è molto importante il rapporto umano, dunque il professionista deve essere in grado di capire le proprie esigenze e comprendere quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

I vantaggi di allenarsi con un personal trainer

Sono in molti a chiedersi se valga davvero la pena allenarsi con un istruttore professionista, incerti se sia realmente il caso di affrontare tale spesa oppure se sia possibile fare da soli. Innanzitutto bisogna partire da un presupposto, ovvero che non tutte le attività fisiche sono uguali, quindi se in alcune situazioni il fai da te va bene in altre è estremamente pericoloso.

Per fare jogging, esercitarsi a corpo libero al parco o andare in bicicletta la domenica con gli amici non serve un personal trainer. Al contrario esistono delle discipline che richiedono un esperto, altrimenti il rischio di incorrere in infortuni e incidenti è piuttosto elevato. Le conseguenze possono essere anche gravi, soprattutto quando si lavora con i pesi o con carichi di allenamento molto intensi.

Un professionista è in grado di pianificare un percorso graduale e adatto al proprio livello, spiegare come eseguire i movimenti giusti ed evitare che i clienti si facciano male alla colonna, alle articolazioni o che vadano incontro a un infortunio muscolare. In questo modo si preserva la salute, per allenarsi di più e per un tempo prolungato, di fatto ottimizzando il lavoro svolto in palestra o all’aria aperta.

Gli esercizi devono essere proposti su misura, per allenarsi sempre in sicurezza e bilanciare perfettamente lo sforzo con il riposo, tenendo conto della forma fisica e degli altri impegni della vita di tutti i giorni. Spesso un professore di muscolazione svolge varie funzioni, istruttore, psicologo e motivatore, tutte attività utili da ricercare quando si ha bisogno di un personal trainer a Roma.