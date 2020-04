Nuovo contagio a Tivoli. Il Sindaco: “Non affrettare ritorno alla normalità”

Sono attualmente 21 le persone positive al Covid-19 nel territorio di Tivoli, a causa di un nuovo contagio comunicato oggi dalla direzione generale della Asl Roma 5, e che riguarda una donna del quartiere empolitano.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus sono complessivamente 16 i guariti e 41 i contagiati (di cui purtroppo quattro i deceduti).

Per quanto riguarda le quarantene, sono in totale 36, dei quali 10 gli autoisolamenti domiciliari (coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 26 le persone in quarantena fiduciaria domiciliare.

“L’andamento dei contagi non si discosta molto da quello dei giorni scorsi e segna una stabilizzazione del trend dell’epidemia, ma non si vede ancora una discesa della curva dei contagi nel nostro territorio. Per questo”, sottolinea il sindaco Giuseppe Proietti, “è assolutamente sconsigliato cedere alla voglia di affrettare il ritorno alla normalità, per non avere l’effetto opposto di una recrudescenza della malattia”.