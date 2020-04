In occasione del #5 Aprile, Festa Della Liberazione, la rubrica il “Sistema ti Sostiene”, realizzata dal Sistema Bibliotecario Prenestino in collaborazione con Le Ginestre Onlus, ha voluto dedicare alla Partigiana Claudia Ruggerini – detta Marisa – la puntata di oggi di Donne Semplicemente Donne.

“Claudia Ruggerini era una ragazza che fu costretta a cambiare il proprio nome. <Hey Marisa>, la salutavano così gli amici. Nessuno poteva sapere il suo vero nome.

Nel periodo del fascismo non si potevano leggere certi libri, guardare certi film, esprimere libere opinioni. Claudia credeva nel valore della libertà e decise di battersi con tutte le forze, unendosi ad un gruppo di partigiani. Si trattava di giovani studenti universitari, i quali si incontravano per stampare un giornale clandestino.

Come potevano diffondere però il loro messaggio, con la Polizia presente dappertutto? A questo punto entra in gioco il coraggio di Claudia, la quale per quasi due anni trasportò i giornali da un luogo segreto all’altro. Poi la dittatura cadde e la Radio Nazionale annunciò la fine del Fascismo e, mentre la gente si riversava in strada a festeggiare, Claudia-Marisa entrò con un piccolo gruppo negli uffici del Corriere della Sera, liberandolo dopo 20 anni dalla censura. Ora si poteva di nuovo stampare la verità e anche Claudia poteva essere finalmente chiamata con il suo vero nome”.