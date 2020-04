Un contagio da record è avvenuto in una palazzina di proprietà dell’Università Pontificia Salesiana, in Piazza dell’Ateneo Salesiano. Secondo le prime stime ufficiali, sarebbero 28 le persone risultate positive al Covid-19, tutte messe immediatamente sotto stretta sorveglianza.

Dei 28 contagiati, 22 sarebbero asintomatici mentre gli altri 6 sono stati ricoverati in ospedale. Gli stessi asintomatici sono in attesa di trasferimento presso strutture ad hoc per la gestione dei casi positivi al Covid-19.

Le lezioni all’interno dell’Università sono state ormai sospese dall’inizio dell’emergenza, tuttavia all’interno della struttura risiedono 280 sacerdoti, per i quali verrà eseguito a stretto giro un tampone. L’allarme è scattato dopo che 4 di loro avevano accusato sintomi riconducibili al Coronavirus, con la Asl Roma 1 che si è subito attivata per le procedure del caso ed è fortunatamente riuscita a circoscrivere il fenomeno. L’area del palazzo si trova infatti isolata rispetto al resto del quartiere e ogni sacerdote dispone di una sala privata dove poter praticare l’autoisolamento.