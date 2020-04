Sul sito ufficiale del Comune di Monte Compatri arrivano i dati relativi al numero dei contagi nella Casa di cura San Raffaele e in tutto il territorio comunale.

“Restano stabili i casi positivi al Covid-19: 31 le persone colpite dal Coronavirus al 24 aprile, dati relativi ai tamponi effettuati presso la casa di cura San Raffaele del Comune di Monte Compatri.

Sono 850 in totale i test effettuati, nel dettaglio:

– 850 tamponi,

– 199 attesa esito,

– 620 test negativi,

– 450 secondo tampone,

– 31 positivi:

– 16 Rsa (trasferiti),

– 9 operatori sanitari (isolamento),

– 2 riabilitazione (trasferiti),

– 2 psichiatria (trasferiti),

– 2 hospice (trasferiti)

Covid-19, aggiornamento Comune di Monte Compatri del 24 aprile 2020: 6 positivi e 3 guariti

“Stabili i positivi e un nuovo guarito. Restano 6 i casi di Covid-19 registrati nel Comune Di Monte Compatri al 24 aprile 2020, mentre abbiamo un’altra persona non più positiva al Coronavirus: in totale sono 3 i guariti.

Restano in quarantena 12 cittadini: 6 per contatto con positivo e 6 per rientro dall’estero.

Fine isolamento per 48 monticiani”.

Tabella in galleria