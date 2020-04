Valmontone, ottavo caso di coronavirus: la comunicazione del sindaco

Nella giornata di ieri è stato registrato un nuovo caso di coronavirus nel territorio di Valmontone.

La nota del sindaco Alberto Latini

“La ASL Roma 5 ha informato l’Amministrazione che le procedure sanitarie aziendali hanno dato riscontro di un nuovo soggetto, nel territorio del Comune di Valmontone, risultato positivo al tampone naso-faringeo per il virus COVID-19.

La Asl Roma 5 ha attivato tutte le procedure di sicurezza previste per gestire l’emergenza. Il numero totale di casi positivi al COVID19 accertati a Valmontone dall’inizio dell’emergenza è pari a 8 unità, di cui 2 già guariti, 4 in isolamento domestico, 1 in ospedale in netto miglioramento e, l’ultimo, anch’esso in buone condizioni isolato a casa”.

