Sono 2 le attività commerciali in zona Primavalle, per le quali è scattata la chiusura dai 2 ai 5 giorni a seguito di ispezioni effettuate negli ultimi giorni dagli agenti del commissariato di zona, impegnati nei controlli per il rispetto delle misure per il contenimento del COVID 19.

I poliziotti hanno infatti trovato il personale preposto alla vendita, intento a manipolare merce di genere alimentare privo di dispositivi di protezione individuale, contrariamente a quanto stabilito dall’ordinanza regionale del 10.03.2020.

Una sanzione amministrativa di 1.032 euro è scattata, invece, per il titolare di un negozio all’ingrosso di casalinghi e 5.000 le mascherine sequestrate non conformi alle vigenti norme.

14 sono state, infine, le sanzioni che sono state elevate a diversi titolari di attività di vendita di generi alimentari perché inosservanti delle disposizioni di cui al D.L. n. 19 del 25.03.2020.

Foto in galleria