Anagni, iniziata la potatura dei cipressi al cimitero comunale

Sono iniziati questa mattina i lavori di potatura dei cipressi lungo il viale centrale del cimitero che termineranno poi con la messa in sicurezza della parte monumentale.

Iniziata la potatura dei cipressi al cimitero

Già prima dell’emergenza Covid-19 l’assessore al Patrimonio Floriana Retarvi aveva programmato una serie di lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione presso il cimitero monumentale vecchio che sono stati puntualmente realizzati: ripristino della parte marmorea e cementizia di alcune facciate in stato di degrado e ripristino della pavimentazione cementizia con particolare riguardo per i marciapedi dove, a causa del fondo ormai sconnesso e deteriorato dal tempo, era diventato pericoloso far transitare le scale utilizzate dai visitatori per arrivare ai loculi posti in alto.

L’assessore Retarvi dichiara: «A causa dell’emergenza coronavirus l’accesso al cimitero ai visitatori è interdetto ma non per questo l’attività amministrativa in merito può fermarsi. Anzi, a fronte dei lavori urgenti già effettuati, oggi con determina dell’architetto Berardi e con la collaborazione tecnica dell’ingegner Lapomarda è iniziata la potatura dei cipressi. Il rispetto per i defunti passa per lavori che mantengano il decoro di un luogo sacro come il cimitero. Dopo anni di abbandono e degrado generalizzato l’azione dell’Amministrazione Natalia sarà incentrata sulla rivalutazione degli spazi del cimitero ripristinandone la funzionalità, l’accessibilità e la fruibilità. Tutti devono avere il diritto di portare un omaggio ai propri cari defunti in un luogo consono ed in condizioni di completa sicurezza».