Boccea, barista sorpreso a vendere caffè e cappuccini alla clientela

Dalle prime me disposizioni sul contenimento del coronavirus emanate l’8 marzo, la Polizia Locale di Roma Capitale è stata impegnata in tutte le attività di vigilanza per tutelare la sicurezza e la salute collettiva.

Ecco i dettagli

Circa 650mila gli accertamenti eseguiti dagli agenti per verificare il rispetto delle prescrizioni relative agli spostamenti e quelle riguardanti gli accessi nei parchi e giardini pubblici, più di 90mila le verifiche effettuate presso le attività commerciali.

Sono 2400 gli illeciti riscontrati finora, con 90 violazioni registrate negli ultimi due giorni. Tra i casi irregolari anche un bar in zona Boccea, il cui titolare è stato sorpreso da una pattuglia mentre era intento a somministrare caffè e cappuccini alla clientela.

Anche in questo fine settimana la Polizia Locale proseguirà con controlli potenziati sul territorio, mantenendo sempre alta l’attenzione verso i comportamenti che possano mettere a rischio la salute pubblica.