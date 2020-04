La data del 23 aprile 2020 è di quelle da segnare sul calendario della storia per la Provincia di Frosinone. Il collegamento del nostro territorio con la rete ferroviaria ad Alta Velocità è senz’altro l’avvenimento più importante da mezzo secolo a questa parte e cioè da quando arrivò l’autostrada. Grazie al fiuggino Gianfranco Battisti, AD di Ferrovie dello Stato, al quale certamente si deve la scelta strategica di valorizzare le potenzialità di un territorio che conosce bene.

BELLUCCI (UNCEM LAZIO) SU FERROVIA VELOCE IN PROVINCIA DI FROSINONE

Al presidente Zingaretti i nostri due rappresentanti in Regione, Mauro Buschini e Sara Battisti, al Presidente dell’Asi Francesco de Angelis, tutti decisi ad investire sul futuro delle nostre aree industriali, sui poli turistici, comprensori agricoli e sulle nostre splendide stazioni Montane, la provincia di Frosinone sarà ora direttamente collegata con le grandi reti di trasporto ferroviario che dal nord Europa arrivano a Bari. Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana per l’economia del nostro territorio per il quale è stata riscritta la parola “futuro” a tinte molto meno fosche di quelle che hanno caratterizzato questi ultimi decenni. Avremo ora molte opportunità da sviluppare e, come abbiamo più volte ripetuto, il grande valore socio-economico della Montagna e dei centri montani, può svolgere un ruolo fondamentale per il rilancio dei territori interni.

Con i collegamenti veloci è previsto, tra l’altro, l’innalzamento dei valori immobiliari perché è ora possibile che si inneschi un controesodo dalla grande città verso la provincia. Siamo chiamati ora a lavorare, elaborare, valorizzare tutto quello che da queste opportunità ci proviene e che dobbiamo assolutamente saper cogliere.

Achille Bellucci – Presidente della XII Comunità Montana “Monti Ernici” e Presidente di Uncem Lazio