Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro tra il Presidente di Anci Lazio Varone, il vice Presidente della Regione Lazio Leodori e i Sindaci per confrontarsi sulle misure da adottare nella Fase 2, quella post 3 maggio.

La strategia della Regione Lazio si fonda su 5 punti: Prudenza, Prevenzione, Protezione, Piccoli Passi e Progettualità, un piano che terrà conto di un graduale ritorno alla normalità nel quadro di un’emergenza ancora in corso che pone sempre al primo posto la salute pubblica.

“Stiamo continuando a lavorare con gli altri Sindaci e la Regione, grazie al coordinamento di Anci Lazio – dichiara il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Il passaggio alla Fase 2 è sicuramente un momento delicato in cui è necessario mantenere alta l’attenzione e progettare una ripartenza delle Città e del Paese intero. Rimaniamo in attesa delle indicazioni del Governo per comunicare informazioni certe e chiare alla cittadinanza”.